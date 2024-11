Lettera43.it - Riparte la ‘missione’ della nave Libra: da lunedì torna al largo di Lampedusa

Dopo il rinvio alla Corte europea dei diritti dell’uomo del nuovo decreto sui Paesi sicuri e le polemiche per i costi degli alloggi del personale di polizia, l’Italia è pronta a trasferire nuovi migranti in Albania. Dipenderà molto dal meteo: dopo un paio di settimane di mare mosso, gli sbarchi acon le condizioni in miglioramento potrebbero riprendere a breve. Centro per migranti in Albania (Ansa).Latornerà a presidiare le acque a 20 miglia daDalaMarina Militaretornerà a presidiare le acque a 20 miglia da, per accogliere i profughi soccorsi nel Mediterraneo, procedere con un primo screening a bordo e poi trasferire in Albania quelli idonei: ovvero gli uomini maggiorenni giudicati non vulnerabili e provenienti da Paesi considerati sicuri secondo la normativa italiana. Barca piena di migranti (Ansa).