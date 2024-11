Lanotiziagiornale.it - Presidenziali americane, a decidere l’esito della partita tra Harris e Trump saranno i sette in bilico noti come ‘swing states’

Quando mancano pochi giorni dallee con i sondaggi che parlano di un serrato testa a testa tra Donalde Kamala, adelle elezionii cosiddetti “swing states”, ossia quegli Stati inche faranno pendere la bilancia su un candidato o sull’altro. Si tratta di Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord, Pennsylvania e Wisconsin. Il candidato che punta alla Casa Bianca deve ottenere almeno 270 dei 538 voti del collegio elettorale, o grandi elettori, e questi stati ne mettono in palio 93. Nénédevono vincerli tutti per diventare presidente, ma se uno dei due non ne vince nessuno ha matematicamente perso. Arizona 11 grandi elettori Qui i democratici hanno ottenuto la presidenza nel 2020 con appena 10mila voti di scarto.