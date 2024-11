Ilnapolista.it - Paolini, buona la prima alle Wta Finals. Battuta Rybakina in due set

Inizia bene il cammino di JasmineWta. Alla tennista italiana ci è voluta un’ora e 44 minuti per battere Elenain due set, 7-6, 6-4. Le prossime avversarie disaranno Zheng e Sabalenka (attualmente numero 1 al mondo). Domenica la tennista italiana giocherà anche il doppio, dove si è qualificata insieme a Sara Errani con la quale ha vinto l’oroOlimpiadi quest’anno. Le parole diDopo il matchha detto: «Sono felicissima della vittoria.gioca un tennis incredibile, è bella rivederla nel circuito. Sono contenta della gestione della partita: è lavoltae sono felicissima. Ho servito abbastanza bene, anche in risposta sono andata bene. Sono contenta di come ho iniziato i punti, cercando di rimanere bassa e rapida. Ho giocato una partita solida».