Lanazione.it - Novembre al sapore di mare a Pisa. Tuffi, tintarella e mercatini

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024), 22024 – “Ild’inverno, è un concetto che il pensiero non considera”. Così, negli anni Ottanta, cantava la mitica Loredana Bertè. Ma erano altri tempi, ben altri climi ed esistevano ancora le mezze stagioni. Oggi ild’inverno è un concetto che, complici il riscaldamento globale, deve esser ormai preso in considerazione eccome. Ognissanti in Toscana, sole e clima mite: tutti alE ieri, primo giorno di, sul Litoraleno, in tantissimi –ni di città e di provincia, o famiglie intere di turisti - lo hanno fatto in grande stile. Ombrelloni, telo da spiaggia, costume da bagno e crema solare: il kit completo dei giorni d’agosto per una giornata di Ognissanti da trascorrere stesi al sole o nuotando tra le acque - in questi giorni particolarmente trasparenti, calme e con temperature ancora piacevoli - di Marina, Tirrenia e Calambrone.