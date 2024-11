Fanpage.it - “Non commettete questi errori”: come lavorano i ladri d’auto e come funziona il mercato dei pezzi di ricambio

(Fanpage.it - sabato 2 novembre 2024) Negli ultimi anni in Italia sono cresciuti i furti di auto. Secondo una ricerca recente, nel 2023 è stato registrata una netta crescita (+7% rispetto al 2022): nel nostro Paese sono stati rubati 131.679 veicoli. Per spiegare il fenomeno e capire cosa fare per prevenirlo Fanpage.it ha intervistato il colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani.