Mister Movie | Tom Cruise in trattative per il remake di Giorni di tuono

Tom Cruise in trattative per il remake di Giorni di tuono

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Tom, alla soglia dei 62 anni, sembra pronto a tornare sulle piste NASCAR. L’attore è infatti incon Paramount per uno un sequel di “di” (1990), il film d’azione che lo vide interpretare il giovane pilota Cole Trickle. Accanto a lui, nel film originale, recitava Nicole Kidman, allora sua moglie, nei panni di un’affascinante neurochirurga che conquistava il cuore del protagonista. Tominper ildi “di”: Un Ritorno alle Corse NASCAR? Secondo quanto rivelato da una fonte interna a The Hollywood Reporter,avrebbe discusso con Paramount sia del progetto per il sequel di “Days of Thunder” che di un nuovo capitolo di “Top Gun”, altro suo grande successo riportato in auge con il recente “Top Gun: Maverick”.