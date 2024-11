Secoloditalia.it - Migranti, sinistra disperata: ora accusa il governo di fare pochi rimpatri. FdI: “Hanno la faccia di bronzo”

Sorpresa nelle accuse alsul fronte: ora il problema è che sibbero. Ad aprire questo inedito capitolo della permanente sceneggiata anti-governativa è stato il Fatto Quotidiano, in un articolo dal titolo “Il flop dei”, che ha meritato anche la prima pagina del quotidiano. Il pezzo fa riferimento a un rapporto di ActionAid e dipartimento di scienze politiche dell’Università di Bari, il cui titolo è già tutto un programma: “Trattenuti. Una fotografia del sistema detentivo per stranieri”. Nell’articolo si lamenta che l’efficacia dei Cpr sarebbe al “minimo storico”, seguono numeri tesi a sostanziare la tesi e biasimo diffuso, anche per il costo di mantenimento delle strutture. Con un effetto che la deputata e responsabile di FdI, Sara Kelany, non ha stentato a definire “distopico”.