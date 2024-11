Zonawrestling.net - Marko Stunt annuncia il ritiro dal pro wrestling

ha trascorso un paio di anni in AEW, tra il 2019 ed il 2021, come membro dei Jurassic Express insieme a Jungle Boy Jack Perry e a Luchasaurus ritagliandosi anche un certo spazio nei tv show della Compagnia.poi ha lasciato la federazione nel corso del 2022 alla scadenza del suo contratto, salvo poi ritornare one night only lo scorso luglio in occasione di un episodio di Collision affrontando Jack Perry in un match per il TNT Title. Fine carriera Tramite un post sui social, Markhato l’addio allottato. Una decisione non facile presa in accordo con i dottori che gli hanno consigliato di dare priorità alla sua integrità fisica.ha ringraziato tutti quelli che hanno condiviso questo suo “viaggio” e la AEW per avergli consentito di apparire a livello nazionale.