Inter-news.it - Lo Sparta Praga cade in casa, euro-avversari dell’Inter rimontati!

Leggi tutto su Inter-news.it

Sconfitta per lo, cheincontro l’Ostrava per 1-3. Per gli-rivaliin Champions League niente da fare. KO IN– Lo, dopo aver vinto in settimana contro il Brno in Mol Cup, si rituffa nuovamente in campionato. Tra pochi giorni, i cechi giocheranno nuovamente in Champions League per sfidare il Brest. La squadra di Friis è ancheil prossimo 22 gennaio. Amatch molto importante tra la terza e la quinta forza del massimo campionato ceco. Parte forte la squadra di, che dopo dodici minuti trova il gol del vantaggio con Sorensen. Bravo il terzo sinistro a trovare il tap-in vincente. Ma l’Ostrava si conferma in un ottimo stato di forma, viste le due vittorie consecutive. E al ventiduesimo Ewerton trova su calcio di rigore il gol dell’1-1. Non sarà l’unico rigore della partita a favore degli ospiti.