Ilgiorno.it - Livigno e Chiavenna, affitti improponibili: giovani e lavoratori sfrattati dagli stranieri

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Sondrio – Ama anche ae in Valgli appartamenti in affitto sono diventati una vera rarità e questo provoca molti problemi a chi si trasferisce in queste località per lavorare. Ma non solo. Anche per idel posto che vogliono staccarsi dalla famiglia, andando a vivere da soli, la situazione non è affatto facile. Stiamo ovviamente parlando degliannuali o pluriannuali e non di certo di quelli a breve e a brevissimo termine che costituiscono una fonte di reddito elevata per i proprietari in diverse zone, quelle prettamente turistiche, della provincia di Sondrio. Per chi viene in Valtellina perché ha vinto un concorso, nel settore della sanità o in quello scolastico, ma anche per chi ha trovato un posto di lavoro e deve trasferirsi l’impresa diventa titanica. Aè emergenza.