Ligue 1 2024 2025 | Lille beffato nel recupero dal Lione martedì la Juventus

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024)- Il, prossimo avversario dellain Champions League, vieneneldalnell’anticipo della decima giornata della. Allo stadio Pierre-Mauroy i padroni di casa, guidati da Bruno Genesio, la sbloccano già nel primo tempo al 17? con bomber David, e sembrano poter legittimare fino all’intervallo senza troppi patemi d’animo. L’OL, però, è sornione e in un periodo positivo, ed è così che prova in tutti i modi a restare aggrappato al risultato, pareggiando al 76? ma con il Var ad annullare una posizione di fuorigioco e a strozzare in gola l’urlo di Maitland-Niles.