La prudenza non è mai troppa

Il secondo giorno del fine settimana in corso, il 2 novembre, sta trascorrendo come per tradizione. Umore sotto tono quand0o non proprio triste traspare dal viso di chi è uscito di casa il più delle volte proprio per andare in visita a chi a casa non torna più.È il Giorno dei Morti o Commemorazione dei Defunti che definir la si voglia. La religione cattolica ha dedicato questa giornata al ricordo di quanti non sono più tra gli altri ancora in vita all’incirca fin dall’anno mille, quando a un frate dell’Europa del Nord venne in mente l’idea.