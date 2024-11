Sport.quotidiano.net - La partita dei grandi ex. Amarcord Galliani-Nesta. Ritrovano il loro Diavolo. Ma il Monza deve svoltare

Quando nel 2018 arrivavano Silvio Berlusconi e Adriano, e si leggeva ovunque "Sarà romantico", tutti pensavano a quando sarebbe arrivato quel giorno contro il Milan, che è storia solo zoomando l’obiettivo in tribuna autorità. Il campo e la Serie A dicono ormai da 3 anni che-Milan è l’appuntamento più ricco di significato del nostro campionato, quella serata che è contenitore di ricordi e aneddoti, che chi la racconta e la vive fa di tutto per metterci dentro elementi, ogni volta sempre di più. Quest’anno, per esempio, il di più è la presenza di Alessandroche in rossonero ha scritto le pagine più belle della sua carriera con la generosità di condividerle con quella milanista, notti e vittorie così uniche da restare irripetibili per un po’.