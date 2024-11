Ilrestodelcarlino.it - Judo Kodokan, tecnici a Roma

Nello scorso fine settimana, idelCesena 1966, Vladimiro Burioli cintura nera 7° dan e Francesco Di Leonforte e Michael Zoffoli entrambi cinture nere 5° dan, hanno partecipato alla formazione annuale dedicata aiRegionali e Nazionali a. L’organizzazione curata dalla polisportiva Castelverde prevedeva una full immersion di due giorni sul tatami per riflettere su varie tematiche di. Dopo essere stati accolti calorosamente ed aver scambiato i saluti, iprovenienti da tante regioni d’Italia sono saliti sulla materassina e hanno cominciato a lavorare. Lo stage è stato introdotto dal maestro della Commissione Nazionale Gigi Moscato che ha suggerito un Kata antichissimo, il Go No Kata. Il Kata è forma d’arte giapponese che propone una serie di movimenti codificati che rappresentano varie tecniche di combattimento.