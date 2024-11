Quotidiano.net - Italiani sempre più amanti dello sport, domina l’athleisure: cos’è e perché piace

Roma, 2 novembre 2024 – Lopiù una passione per gli europei, che spendono cifre molto superiori a quelle di pochi anni fa, sia per l’abbigliamento tecnico che per le attrezzature. Glinon sono da meno, e le loro preferenze hanno portato i negozi specializzati nelload essere i più frequentati dopo quelli della Gdo. L’indagine della Sensormatic Solutions Nel biennio 2023-2024, i punti vendita di articoliivi hanno attirato più clienti rispetto agli store di abbigliamento generico e retail in generale, fatta eccezione per la grande distribuzione organizzata. I grandi eventiivi hanno un impatto sul traffico in store a livello globale.