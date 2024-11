Lanotiziagiornale.it - Imprecisa o inattendibile, Meloni inciampa sei volte su dieci

una volta su due, anzi, ancora di più. Pagella Politica ha ripercorso i due anni di governo e sentenzia che la presidente del Consiglio Giorgiaha rilasciato dichiarazioni “poco o per nulla attendibili” in più della metà dei casi analizzati dal sito di fact-checking. Su un campione di oltre 100 affermazioni pubbliche, il 61% è stato etichettato come fuorviante o non pienamente rispondente alla realtà. Il dato non scritto che impressiona è che le dichiarazioni della premier sono state comunque con leggerezza amplificate dai media e la sua proverbiale ritrosia al confronto con i giornalisti ha impedito una reale verifica delle sue parole. Promesse sul lavoro: dati o illusione? Un esempio frequente di incongruenze riguarda le dichiarazioni sul lavoro.