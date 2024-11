Sport.quotidiano.net - Il Bologna ritrova la vittoria al Dall’Ara: gol di Orsolini nel finale

, 2 novembre 2024 – La zampata dell'"Orso" sul Lecce e ili tre punti in casa che mancavano dallo scorso aprile. Un cerchio che sembrava non chiudersi mai e che invece trova il punto d'incontro oggi, al ritorno in campo di Lewis Ferguson, 6 mesi e oltre dopo il grave infortunio al ginocchio. Pomeriggio più estivo che autunnale al Dall'Ara, scaldato ulteriormente quasi 27mila cuori rossoblù presenti sugli spalti, in un sabato che fa da antipasto alla sfida Champions di martedì col Monaco, sempre sotto le due torri. La gara si apre con il ricordo di Federico Asta, il pasticciere scomparso nelle scorse settimane, a cui la curva riserva un ultimo saluto con uno striscione a lui dedicato.