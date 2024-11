Green2move, le batterie al potassio sono made in Italy

Leggi tutto su Ildenaro.it

Si chiama, per esteso green potassiums manufacturing processes towards sustainable gigafactories, il progetto del Politecnico di Torino che ufficialmente prende il via il 1¬į novembre e si conclude nel 2028, con l‚Äôobiettivo di portare l‚ÄôItalia in prima linea per la costruzione, entro il 2030, di gigafactory europee per la produzione di. √ą il primo progetto finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate-FISA, istituito con la legge di bilancio 2022 per promuovere la competitivit√† del sistema produttivo avvicinando la ricerca fondamentale alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale. Quel che si testa a Torino √® una nuova tecnologia per produrrealcon prestazioni simili a quelle al litio, per lo stoccaggio di energia prodotta dalle fonti rinnovabili.