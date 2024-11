Tg24.sky.it - Festa di Halloween con tanica e accendino, denunciato 15enne a Rimini

Ha solo 15 anni un ragazzinodai carabinieri perché la notte diad Ospedaletto di Coriano, in provincia di, è stato sorpreso con unadi benzina e un. La notte dia Ospedaletto i carabinieri di Riccione, coadiuvati dalla Polizia Locale Intercomunale di Riccione - Misano - Coriano, hanno identificato un centinaio di ragazzi, tantissimi minorenni, perché per festeggiare hanno incendiato auto, balle di fieno, cassonetti e sterpaglie anche con il lancio di bottiglie molotov. Una notte dida incubo in Valmarecchia, dove si sono incontrati con appuntamenti sui social circa 200 ragazzi. Tra questi anche ildai Carabinieri della Compagnia di Riccione per il reato di incendio.