Agi.it - Doppietta McLaren alla Sprint in Brasile, qualifiche rinviate per pioggia

AGI - Nel sabato del Gran Premio delil verdeoro della sua bandiera sembra tanto assumere tinte arancio-papaya per quello che è stato un dominio quasi del tutto incontrastato dellatra le curve dello storico circuito di Interlagos. Lanellarace,quale non è poi seguita la qualifica per via delle forti condizioni di maltempo abbattutesi sul tracciato e decisive per il rinvio della sessionegiornata di domani, ha comunque dato una misura parziale ma evidente della supremazia delle monoposto di Woking.