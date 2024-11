Inter-news.it - Di Francesco: «Inter con molte soluzioni, evitare gli errori col Milan»

Diha tenuto la conferenza stampa alla vigilia di-Venezia, match in programma domani sera a San Siro. Le sue parole. CONFERENZA DIALLA VIGILIA DI-VENEZIA CONFERENZA DI– Di seguito tutte le dichiarazioni di Eusebio Diin conferenza stampa alla vigilia di-Venezia. Di, cosa dovrà fare il Venezia domani contro l’? Dobbiamo continuare a credere in noi stessi come abbiamo fatto nelle ultime partite. La sfida di domani sarà proibitiva, ma proprio il senso di proibito deve attrarci. Il Venezia come deve scendere in campo a San Siro? Contro l’dobbiamo scendere in campo con grande determinazione, consapevoli di trovarci di fronte a una squadra forte. Quando affronti avversari di questo livello, devi sfruttare ogni minima occasione.