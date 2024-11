Gaeta.it - Crescita delle imprese straniere in Italia: una decade di inversione di tendenza per gli imprenditori locali

Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi dieci anni, il panoramaaleno ha vissuto un’disignificativa, in particolare riguardo alla nazionalità dei titolari. Mentre il numero dini è diminuito, le attività avviate da stranieri sono aumentate in modo sostanziale. Un report dell’Ufficio studi della Cgia evidenzia come, tra il 2013 e il 2023, legestite da stranieri siano aumentate del 29,5%, rappresentando un valore assoluto di 133.734 nuove aziende, contrariamente a una diminuzione del 4,7% nellene, pari a 222.241 unità. La situazione attualeinIn, il numero totaleaziende attive ha raggiunto quota 5.097.617. Di queste, ben 586.584, ovvero circa l’11,5% del totale, sono a conduzione straniera.