Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera paparazzati insieme a una festa di Halloween | le foto della prima uscita di coppia

Undiverso dagli altri per. Sarà perché è il primo dopo la dolorosa separazione dall’ex marito Fedez, o anche per la questione legata alla crisisocietà Fenice, l’azienda da lei fondata e ora guidata dal super manager Claudio Calabri, chiamato a risanarne i conti. Ma non solo, perché pare cheabbia trascorso “la notte delle streghe” in compagnia di un altro uomo:, eredemultinazionale Pirelli, con cui l’imprenditrice è stata paparazzata durante unain maschera in un locale di Milano. In comune, tra i due, ci sarebbe la scuola frequentata sia dai due figli disia dai tre di, avuti con l’ex moglie Nicole Moellhausen. Ma la scintilla potrebbe essere scoccata più tardi, secondo alcuni quest’estate, a Ibiza.