Che delizia la caggiada di mia nonna

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Magni Anche se di certo qualche altro bambino è stato più fortunato di me, penso che pure io, nel mio piccolo, sia stato un fanciullo baciato dalla fortuna. Perché mi prendono questi ricordi colmi di emozioni? Perch "sun vegnuu grand", come si diceva una volta, nella cascina dei miei nonni contadini, tra il profumo del fieno, la puzza della stalla, le messi, le pannocchie del granoturco: ogni giorno una scoperta. Ho vissuto incanti che gli attuali bambini non si sognano nemmeno. Ho bevuto (o mangiato) la schiuma del latte appena munto, spostando qualche pagliuzza, ma lache più mi sovviene "l’è la", il latte cagliato dopo la mungitura, che lami dava, quando tornavo da scuola, il pomeriggio.