Terzotemponapoli.com - Cassano: “Milan avvelenato, Napoli in costruzione!”

Antonioha espresso un’opinione netta sulla partita tra, evidenziando una chiara distinzione tra le due squadre. Ha descritto ilcome una squadra che sta cercando di formarsi e diventare un’unità coesa, ma con un allenatore che fatica a farlo. Al contrario, ilè stato paragonato a “11 avvelenati”, sottolineando la loro determinazione e aggressività in campo. Questo confronto mette in luce la differenza di mentalità e di approccio tattico tra le due formazioni.: L’Impatto di Conte sulha dedicato una parte significativa del suo intervento all’influenza che Antonio Conte ha sui suoi giocatori. Ha descritto il suo modo di vivere la partita e il suo approccio motivazionale, dicendo che Conte riesce a “mettere in testa un veleno” ai giocatori, un amore e una passione che si traducono in un obiettivo unico: vincere lo Scudetto.