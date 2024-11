Lanazione.it - Bizzarri a ruota libera: “Politica e comicità, che mix”

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Lucca, 2 novembre 2024 – Anche Lucaha affrontato il palco dell’Auditorium San Francesco, per una chiacchierata con il giornalista e conduttore radio e tv Emilio Cozzi, sui temi del suo libro (e non solo) “Non hanno un amico“, dal suo omonimo podcast.si stanno oggi mischiando pericolosamente? “E’ un problema – riflette– e credo che la commistione faccia male a entrambe. Conoscevo un comico che è entrato incon risultati discutibili, mentre i politici comunicano e spesso si comportano in modo comico”. Ma in Italia si può dire proprio tutto? “Alla fine sì. O meglio, l’unico mestiere in cui non puoi dire tutto è proprio il comico Il politico invece sì, vedi ad esempio il generale Vannacci”. E sul rapporto con il potere, ecco il Luca-pensiero: “Non credo di essere una persona che ha potere e comunque non mi interessa.