Anteprima24.it - Benevento, bimbo di 4 anni trasportato in elisoccorso al Santobono: migliorano le condizioni

Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri undi quattroè statoall’ospedale San Pio dia causa di una crisi neurologica. Dopo averlo portato in reparto, i medici hanno intubato il piccolo e hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedaledi Napoli tramite un. Fortunatamente, si apprende da fonti ospedaliere che ilè attualmente in fase di miglioramento. I medici continuano a monitorare attentamente le sue, sperando in una pronta ripresa. L'articolodi 4inalleproviene da Anteprima24.it.