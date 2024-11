Basket qualificazioni Euro 2025 femminili | 16 azzurre convocate per il raduno di Genova

Leggi tutto su Sportface.it

Prende il via domani aildella Nazionale femminile di, che affronterà la seconda finestra di Qualificazione al Women’s: l’Italia peraltro è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna. Gli altri gruppi si disputeranno in Repubblica Ceca (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo). Leaffronteranno la Cechia giovedì 7 novembre nel nuovo Palasport di(ore 18.15, diretta SkySport Max) e poi voleranno in Grecia dove lunedì 11 sfideranno le padrone di casa a Chalkida (ore 13.45 italiane, diretta SkySport Max). La squadra allenata da Andrea Capobianco arriva a questo ciclo di partite imbattuta nel girone I, dopo aver sconfitto a Novembre 2023 la Grecia a Vigevano (76-67) e la Germania ad Amburgo (53-70). La terza e ultima finestra dei Qualifiers si giocherà a febbraio