Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Il presente avrà di nuovo un ruolo chiave nella Trama

Leggi tutto su Gamerbrain.net

(Gamerbrain.net - sabato 2 novembre 2024) Se avete giocato la trilogia iniziale di, quella con protagonista Desmond Miles, saprete sicuramente o ricorderete, di quanto fosse importante se non principale lanarrata nel, la cui storia si è conclusa con il terzo episodio. Tutti gli altri capitoli venuti dopo si sono focalizzati per lo più nel passato, lasciando poco spazio se non rimuovendo del tutto, il passaggio dall’antico al. Avete già saputo dei nuovi dettagli sul Meteo Dinamico in– Gamerbrain.