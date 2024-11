Ilrestodelcarlino.it - Appartamento di 8 metri quadrati affittato a 600 euro: l’indecente annuncio a Bologna

, 2 novembre 2024 – Unin affitto in centro a, in zona Santo Stefano, a ‘soli’ 600al mese. Il messaggio apparso su un noto sito di annunci immobiliari lasciava presagire un vero e proprio affare, considerando i prezzi del mercato delle case ae soprattutto la zona centrale dell’offerta. Solo che proseguendo nella lettura si è potuto appurare come la superficie di questo, che si affaccia nel cortile di un palazzo storico, sia di appena 8, che, al momento della visita, si scopre come in realtà sarebbero 6. C’è stato chi, dopo aver lettoin rete, ha deciso di approfondire.