X Factor 2024 Live 2 | successo di ascolti per le esibizioni di Gaia e Giorgia su Sky e NOW

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Digital-news.it: X2: LA GARA ENTRA NEL VIVOIL TAVOLO DEI GIUDICI ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI E PAOLA IEZZI SI ACCENDE.SECONDA ELIMINAZIONE, ANCORA NELLA SQUADRA DI PAOLA: FUORI PABLO MURPHYNELL'OPENING,OSPITE CON UN MEDLEY CHE FA BALLARE L’XARENAIERI 570MILA SPETTATORI MEDI E 3% DI SHARE.2,2 MILIONI NEI SETTE GIORNI, TRA FREE E PAY, PER IL PRIMO(+27% RISPETTO A UN ANNO FA)Con il secondodi Xsi può dire che la gara è pienamente nel vivo:è a suo agio come conduttrice, al tavolo dei 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono sempre affiatati e sinceri l’uno con l’altro nel confronto, soprattutto gli artisti delle quattro squadre sfoderano tutte le loro carte per poter rimanere in gara.