Ventenne trovato ferito al volto e alla tesa a Lido Tre Archi (Di venerdì 1 novembre 2024) Fermo, 1 novembre 2024 – I soccorritori lo hanno trovato sanguinante mentre si trovava sul marciapiede, in via Nenni, a Lido Tre Archi e lo hanno subito soccorso considerato l’importante taglio che aveva sul viso e sospette lesioni che aveva sulla testa, probabilmente a causa di una aggressione o di una colluttazione. Protagonista di questo, ennesimo, inquietante episodio che si è verificato stamattina, intorno alle 8, è stato un giovane di circa 20 anni, di nazionalità albanese. Nonostante stesse perdendo parecchio sangue visto il taglio profondo che aveva sul viso, è stato lo stesso ragazzo a chiedere aiuto. Ilrestodelcarlino.it - Ventenne trovato ferito al volto e alla tesa a Lido Tre Archi Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Fermo, 1 novembre 2024 – I soccorritori lo hannosanguinante mentre si trovava sul marciapiede, in via Nenni, aTree lo hanno subito soccorso considerato l’importante taglio che aveva sul viso e sospette lesioni che aveva sulla testa, probabilmente a causa di una aggressione o di una colluttazione. Protagonista di questo, ennesimo, inquietante episodio che si è verificato stamattina, intorno alle 8, è stato un giovane di circa 20 anni, di nazionalità albanese. Nonostante stesse perdendo parecchio sangue visto il taglio profondo che aveva sul viso, è stato lo stesso ragazzo a chiedere aiuto.

