Bologna, 1 novembre 2024 – Un italiano sulla trentina, incensurato e disoccupato, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un'operazione contro il traffico di droga il presunto responsabile, sospettato di detenere sostanze stupefacenti, è stato raggiunto dai Carabinieri che lo hanno identificato mentre stava andando a prendere la propria auto, un suv di lusso, parcheggiato vicino casa. Alla vista dei Carabinieri che lo hanno informato della situazione, il soggetto, inizialmente ha esitato, mostrandosi estraneo a qualsiasi addebito, poi ha accompagnato i militari a casa che hanno eseguito una perquisizione. Questa ha consentito di trovare circa 3kg di hashish e marijuana, 13.

Tre chili di droga e 13mila euro in casa: arrestato per spaccio

(ilrestodelcarlino.it)

Operazione antidroga dei Carabinieri: un italiano sulla trentina già sospettato è stato identificato dai militari. Poi la perquisizione nella sua abitazione ...

