Gaeta.it - Teatro “La Stanza” di Treviso: un autunno intenso tra cultura e spettacolo con “Colpo di scena”

Leggi tutto su Gaeta.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Novembre segna l’inizio di un periodo particolarmente vibrante per il“La” di, che continua a guadagnarsi la reputazione di uno dei centrili più attivi della città. In questo mese, il focus sarà sulla stagione teatrale “di”, che ilStabile del Veneto –Nazionale presenterà al Comunale “Mario Del Monaco”, con prime rappresentazioni a partire dal 7 novembre. La proficua collaborazione tra Temae ilStabile del Veneto contribuisce a rendere quest’un’esperienza unica per gli appassionati di. Gli appuntamenti con i protagonisti della stagione Durante le serate al“La”, gli spettatori avranno l’opportunità di interagire con i protagonisti degli spettacoli che saranno messi in