Studente inneggia al nazismo in classe sospeso La proposta | Un viaggio nei campi di sterminio così magari capisce che bella personcina era Hitler

Un episodio inquietante si è verificato in una scuola media di Ancona: uno studente di 14 anni ha strappato il libro del docente inneggiando al nazifascismo, mentre alcuni compagni filmavano la scena con i cellulari, violando il divieto di utilizzo in classe.

Studente loda Hitler in classe, ma è punito di più chi lo filma: accade in una scuola di Ancona

Un alunno 14enne, impossessandosi del libro del docente e salendo sui banchi, ha iniziato a stracciare le pagine urlando frasi inneggianti al nazifascismo.

Studente inneggia a Hitler in classe, due compagni lo filmano: per loro sospensione più lunga che per il responsabile del gesto

Una scuola media frequentata da giovani della Ancona "bene" finisce agli onori della cronaca per la bravata di un quattordicenne che qualche settimana fa si è reso ...

Ancona, ragazzino inneggia a Hitler in classe. Rubini: «Responsabilità anche della politica»

ANCONA – La vicenda del ragazzino che a scuola inneggia a Hitler, la sua sospensione e quella dei suoi compagni che l’hanno filmato, non è solo finita su vari quotidiani locali e nazionali, nei giorni ...

Video choc in terza media. Distrugge un libro in classe e inneggia al nazifascismo

Folle show di un 14enne filmato da due compagni e pubblicato sui social network. La scuola ha preso provvedimenti: pene lievi per lui, più pesanti per chi l’ha filmato. Il ragazzo ha strappato il test ...