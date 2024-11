Liberoquotidiano.it - Spagna, il pensionato ritorna a casa dopo le alluvioni: una sconcertante scoperta

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tra gli oltre 120mila sfollatileche hanno colpito lae in particolare la Comunidad Valenciana c'è Juan Vicente Perez, 63 anni,di Chiva. Lui e sua moglie, martedì, hanno dovuto fuggire in preda al panico dalla loroquando le acque del vicino canale si sono improvvisamente alzate martedì scorso. E l'abitazione di famiglia, dove lui e i suoi genitori hanno vissuto per oltre 50 anni, è rimasta distrutta dalle inondazioni. Al ritorno nellaJuan, in lacrime, riflette sul suo futuro: "Questaè tutto ciò che ho, non ho altro; ora sono rimasto in strada, non ho nulla". Lui e la moglie sono ora ospitati dalla cognata, anche ladi quest'ultima non ha né acqua corrente né elettricità, come la maggior parte delle abitazioni del paese.