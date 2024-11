Santa Marinella, accordo quadro per la manutenzione dei marciapiedi cittadini - Santa Marinella, 1 novembre 2024 – La Giunta comunale di Santa Marinella ha approvato una importante delibera per l’avvio di un accordo quadro che prevede l’appalto per la manutenzione di camminamenti, marciapiedi e arredo urbano. Questo intervento rappresenta un primo passo verso una programmazione più ampia, mirata a garantire maggiore sicurezza per pedoni e utenti della strada. “Si tratta di un intervento significativo che ci permetterà di riqualificare alcune aree critiche della città e di Santa Severa – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati –. Ci concentreremo su marciapiedi danneggiati dalle radici degli alberi, effettuando modifiche alle pendenze per adeguarli alle normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Leggi tutto su Ilfaroonline.it (Ilfaroonline.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – La Giunta comunale diha approvato una importante delibera per l’avvio di unche prevede l’appalto per ladi camminamenti,e arredo urbano. Questo intervento rappresenta un primo passo verso una programmazione più ampia, mirata a garantire maggiore sicurezza per pedoni e utenti della strada. “Si tratta di un intervento significativo che ci permetterà di riqualificare alcune aree critiche della città e diSevera – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati –. Ci concentreremo sudanneggiati dalle radici degli alberi, effettuando modifiche alle pendenze per adeguarli alle normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

