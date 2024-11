Smart working e il lavoro agile, sia nel settore privato, attraverso una diminuzione del costo del lavoro, sia in nel settore pubblico, mandando in deroga il principio della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza. Si tratta di un provvedimento importante che speriamo venga recepito dal Parlamento e da tutte le istituzioni preposte». A dirlo Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, che anticipa i contenuti di una proposta per decongestionare il traffico cittadino e allo stesso tempo rendere più facile la vita degli abitanti della capitale nei giorni clou dell'Anno Santo. Perché ritiene utile tale riforma? «È necessario fare in modo che i possibili effetti negativi del Giubileo non ricadano sugli abitanti della città. Serve una pianificazione diversa da quella avuta fino ad ora. Iltempo.it - Roma e Giubileo, Silvestri: "Smart working per non bloccare tutta la città" Leggi tutto su Iltempo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iltempo.it: «Il nostro emendamento chiede di potenziare loe il lavoro agile, sia nel settore privato, attraverso una diminuzione del costo del lavoro, sia in nel settore pubblico, mandando in deroga il principio della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza. Si tratta di un provvedimento importante che speriamo venga recepito dal Parlamento e da tutte le istituzioni preposte». A dirlo Francesco, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, che anticipa i contenuti di una proposta per decongestionare il traffico cittadino e allo stesso tempo rendere più facile la vita degli abitanti della capitale nei giorni clou dell'Anno Santo. Perché ritiene utile tale riforma? «È necessario fare in modo che i possibili effetti negativi delnon ricadano sugli abitanti della. Serve una pianificazione diversa da quella avuta fino ad ora.

