Il monitoraggio dei social e i Blitz in strada. I profili "violenti" passati al setaccio e gli interventi in flagranza per bloccare ladri e rapinatori. Negli ultimi giorni, la polizia ha portato a termine una maxi operazione contro le baby gang e in generale contro il fenomeno della devianza giovanile in trenta province: solo all'ombra della Madonnina, le attività degli investigatori della Squadra mobile, coadiuvati dai colleghi di Upg, commissariati di zona e Reparto prevenzione crimine, hanno portato ad ammanettare per vari reati diciotto ragazzi di età compresa tra 18 e 27 anni e un minorenne.

Rapine e social violenti. Blitz contro le baby gang: in manette 19 ragazzi

Maxi operazione della Mobile: sotto sequestro coltelli, coca e oggetti rubati. Monitorati 60 profili Instagram e TikTok con video di giovani armati in metrò.

