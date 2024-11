Ilveggente.it - Premier League, pronostici decima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, pronostici decima giornata: partite sabato ore 16:00. Il City capolista fa visita al Bournemouth mentre il Liverpool ospita ad Anfield Road il Brighton a pochi giorni dalla sfida di Cup. Nell'ultimo turno il Manchester City, come da pronostico, ha approfittato del pareggio tra Arsenal e Liverpool per riprendersi la vetta della classifica. Ai Cityzens di Pep Guardiola è bastato un gol del loro fromboliere Haaland (già 11 reti in questa) per sistemare la pratica Southampton (1-0), facendo registrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Ora davanti a tutti ci sono i campioni d'Inghilterra, che stanno sfruttando anche un calendario non impossibile e che in questa gli metterà di fronte un'altra squadra il cui obiettivo è conquistare la salvezza in grande anticipo: il Bournemouth.