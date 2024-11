Monza e in Brianza è scoppiata la primavera. Per i primi freddi dovremo ancora aspettare anche se il calendario oggi segna che siamo entrati nel mese di novembre. Eppure dalle temperature sembra di essere ad aprile. Per gli esperti si parla addirittura di clima mite. Ma quanto durerà questo Monzatoday.it - Perché a Monza e in Brianza è arrivata un'ondata di caldo anomalo (e quanto durerà) Leggi tutto su Monzatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Monzatoday.it: Ae inè scoppiata la primavera. Per i primi freddi dovremo ancora aspettare anche se il calendario oggi segna che siamo entrati nel mese di novembre. Eppure dalle temperature sembra di essere ad aprile. Per gli esperti si parla addirittura di clima mite. Maquesto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Perché ae inè arrivata un'ondata di caldo anomalo (e quanto durerà); Il Gran Premio diresterà nel calendario F1? Sì, se verranno fatti alcuni lavori: quali sono; Uva: perché è un ottimo frutto stagionale; Èbaby boom nel 2024, ma non si sa il perché; Perché ae inpiove sabbia; Gran Premio 2024 di, Leclerc e Sainz ai tifosi Ferrari: “Daremo il mille per cento”; Approfondisci 🔍

Perché a Monza e in Brianza è arrivata un'ondata di caldo anomalo (e quanto durerà)

(monzatoday.it)

A Monza e in Brianza è scoppiata la primavera. Per i primi freddi dovremo ancora aspettare anche se il calendario oggi segna che siamo entrati nel mese di novembre. Eppure dalle temperature sembra di ...

Monza, l’ennesima truffa: finto agente e “nuova” vicina, ma l’anziana vittima non ci casca

(ilcittadinomb.it)

Una anziana nel mirino dei truffatori a Monza: il racconto della figlia della donna alle prese con un finto agente e una "nuova" vicina di casa.

Mostre a Monza - Brianza e dintorni / Arte contemporanea

(itinerarinellarte.it)

Dal 1° al 30 settembre La Villa Reale di Monza – Sala Conferenze e Teatrino di Corte presenta The Rights from Future Generations – A Perspective on (A)rt and (I)nnovation.

Acqua gratis, da lunedì si cambia. Senza “bancomat“ si resta a secco

(msn.com)

Anche a Limbiate da lunedì l’acqua dalle casette scenderà solo dopo avere inserito la tessera. Fine dell’erogazione libera: resterà gratuita, ma occorrerà sempre la tessera di BrianzAcque, come peralt ...