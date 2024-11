Mondiali nuoto, Marchand mostruoso a Singapore: nuovo record nei 200 misti - (Adnkronos) – Il campione francese Léon Marchand ha battuto un record mondiale vecchio di 12 anni, quello dei 200 metri misti in vasca corta di Ryan Lochte (1'49''63). Il quattro volte campione olimpico ha nuotato in 1'48''88 nella tappa di Coppa del Mondo a Singapore. Léon Marchand a Shanghai aveva sfiorato il record del mondo L'articolo Mondiali nuoto, Marchand mostruoso a Singapore: nuovo record nei 200 misti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto su .com (.com - venerdì 1 novembre 2024)- (Adnkronos) – Il campione francese Léonha battuto unmondiale vecchio di 12 anni, quello dei 200 metriin vasca corta di Ryan Lochte (1'49''63). Il quattro volte campione olimpico ha nuotato in 1'48''88 nella tappa di Coppa del Mondo a. Léona Shanghai aveva sfiorato ildel mondo L'articolonei 200proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Mondiali nuoto, Marchand mostruoso a Singapore: nuovo record nei 200 misti

Due primati del mondo e quattro podi in azzurro nella seconda giornata della tappa di Coppa del mondo di nuoto in vasca corta, manifestazione che si concluderà domani a Singapore, ...

Coppa del Mondo. Ceccon secondo, Razzetti e Pilato terzi. Marchand che record!

(federnuoto.it)

