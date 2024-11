Minaccia passanti e polizia con un coltello di 30 centimetri: 26enne arrestato (Di venerdì 1 novembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYPrima un’aggressione ad una donna, colpita con un calcio sulla schiena; poi la tentata rapina nei confronti di un uomo di 46, Minacciandolo con un coltello; infine, le minacce alla polizia, puntando la lama contro gli agenti. È il folle Bolognatoday.it - Minaccia passanti e polizia con un coltello di 30 centimetri: 26enne arrestato Leggi tutto su Bolognatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYPrima un’aggressione ad una donna, colpita con un calcio sulla schiena; poi la tentata rapina nei confronti di un uomo di 46,ndolo con un; infine, le minacce alla, puntando la lama contro gli agenti. È il folle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con undi 30 centimetri: 26enne arrestato; Bolzano, attimi di follia in via Resia:con une poi gli agenti di; 26ennecon due coltelli in Germania, ucciso dalla: torna la paura dopo Solingen; Germania:con un. Lalo uccide; Ferragosto di paura alla Nave di Cascella: uomocon due forbici “trinciapolli”, fermato con il taser;armato di, ucciso dallaa Moers; Approfondisci 🔍

Minaccia passanti e polizia con un coltello di 30 centimetri: 26enne arrestato

(bolognatoday.it)

L’uomo ha prima aggredito una donna, poi tentato di rapinare un 46enne e infine ha minacciato gli agenti con la lama in mano ...

Tenta di rapinare un passante con un coltello: arrestato

(msn.com)

Bologna, il fatto è accaduto in via Ferrarese. All’arrivo della polizia il 26enne ha minacciato anche gli agenti. A dare l’allarme la vittima, un 46enne ...

Marghera, minaccia una donna col coltello: gli agenti lo bloccano col taser

(nuovavenezia.gelocal.it)

Minaccia una donna col coltello a Marghera, immobilizzato dagli agenti della polizia dotati di taser. Avrebbe potuto finire molto peggio, ma grazie al pronto intervento degli agenti, si è scongiurato ...

Via Petrarca, minaccia i passanti con una bottiglia. Denunciato 20enne somalo

(espansionetv.it)

Un 20enne somalo che minacciava con una bottiglia gli automobilisti e un 16enne con un coltello da cucina nei pantaloni ...