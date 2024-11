Manifestazione per la legalità a Ceccano (Di venerdì 1 novembre 2024) Una Manifestazione per la legalità a Ceccano dopo i fatti di cronaca che hanno portato all'arresto dell'ormai ex sindaco Roberto Caligiore. Ad annunciare l'evento Il Comitato Centro Storico Ceccano."Ci avevano pronosticato vita breve ed invece siamo ancora qua, per giunta in buona compagnia Frosinonetoday.it - Manifestazione per la legalità a Ceccano Leggi tutto su Frosinonetoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Unaper ladopo i fatti di cronaca che hanno portato all'arresto dell'ormai ex sindaco Roberto Caligiore. Ad annunciare l'evento Il Comitato Centro Storico."Ci avevano pronosticato vita breve ed invece siamo ancora qua, per giunta in buona compagnia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per la legalità aper la Legalità a: cittadini uniti contro la corruzione;– Giovedì laper la legalità. Attesa per il Commissario Prefettizio;" Giovedì laper la legalità. Attesa per il Commissario Prefettizio;, al via gli interrogatori e si attende il destino di sindaco e giunta; Arresti a, giunta in bilico: si attendono le dimissioni del sindaco Caligiore oppure si aprirà la stra; Approfondisci 🔍

Ceccano, al via gli interrogatori e si attende il destino di sindaco e giunta

(rainews.it)

Nel centro ciociaro l'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco, già sospeso, mentre prosegue l'indagine per corruzione su fondi Pnrr ...

Ceccano, un Comune allo sbando e cittadini increduli. Oggi arriva il Commissario

(ilmessaggero.it)

In piazza, tra la gente, un via vai di amministratori e dipendenti pubblici che si continuano a dire all’oscuro di qualsiasi malaffare. La segretaria comunale, ancor prima ...

Ceccano – Dopo le dimissioni, la sfida di una grande marcia per la legalità. E il malcontento diventa opposizione

(informazione.it)

Da ieri sera Ceccano corre verso le elezioni anticipate con un centrodestra in aperta crisi e diviso tra il nucleo dei filo Caligiore che ha resistito fino al momento della conta notarile evitando le ...

Arresti a Ceccano, giunta in bilico: si attendono le dimissioni del sindaco Caligiore oppure si aprirà la strada della sfiducia

(ilmessaggero.it)

Il destino dell’amministrazione comunale di Ceccano, guidata dal sindaco Roberto Caligiore ... e forze politiche e sindacali per organizzare insieme una “Manifestazione per la legalità”. Infine non ...