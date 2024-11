Gqitalia.it - Kamala Harris riuscirà a convincere abbastanza uomini a sostenere il diritto all'aborto?

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gqitalia.it: Nessun candidato ha mai posto la tutela dei diritti riproduttivi al centro di una corsa presidenziale come. Sebbene i Democratici come partito si siano quasi completamente allontanati dall'equivoco “sicuro, legale e raro” favorito da Bill Clinton per passare a una difesa più diretta dell', la campagna condotta daè andata oltre, rendendo la questione centrale nel messaggio conclusivo della campagna (e uno dei temi principali di un recente comizio con Beyoncé). Non è difficile capire perché: ilall'è uno dei temi migliori per. I sondaggi hanno dimostrato che la maggioranza degli elettori preferisce la sua posizione e lo scambio di opinioni sull'nell'unico dibattito trae Trump è stato il punto più alto di uno scontro che si ritiene abbia vinto.