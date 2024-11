IT | Welcome to Derry rilasciati il primo logo e le foto ufficiali della serie prequel

Welcome to Derry, rilasciati il primo logo e le foto ufficiali della serie prequel EW ha condiviso le prime foto promozionali di IT: Welcome To Derry, e mentre Pennywise il Clown – che sarà ancora una volta interpretato da Bill Skarsgård – non compare (non è esattamente una sorpresa), le immagini ci danno uno sguardo ai principali protagonisti dello show. Andy Muschietti e Barbara Muschietti, autori di It – Capitolo uno e It – Capitolo due, sono a bordo insieme a Jason Fuchs, e ora abbiamo anche la conferma che Andy dirigerà quattro dei nove episodi, compreso il primo. “È un libro che amiamo molto e pensavamo che ci fosse ancora molta storia da raccontare”, spiegano i Muschietti. “È così ricco di personaggi ed eventi che abbiamo pensato di rendere giustizia al libro e ai fan tornando in questo mondo. Leggi tutto su Cinefilos.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cinefilos.it: IT:toile leEW ha condiviso le primepromozionali di IT:To, e mentre Pennywise il Clown – che sarà ancora una volta interpretato da Bill Skarsgård – non compare (non è esattamente una sorpresa), le immagini ci danno uno sguardo ai principali protagonisti dello show. Andy Muschietti e Barbara Muschietti, autori di It – Capitolo uno e It – Capitolo due, sono a bordo insieme a Jason Fuchs, e ora abbiamo anche la conferma che Andy dirigerà quattro dei nove episodi, compreso il. “È un libro che amiamo molto e pensavamo che ci fosse ancora molta storia da raccontare”, spiegano i Muschietti. “È così ricco di personaggi ed eventi che abbiamo pensato di rendere giustizia al libro e ai fan tornando in questo mondo.

