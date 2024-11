Inter, pazza idea Ricci come vice Calhanoglu (Di venerdì 1 novembre 2024) Il mercato sembra ancora lontano ma, dietro le quinte e all’oscuro di tutti, la dirigenza Interista continua lavorare per dare a Simone Inzaghi la miglior rosa possibile per affrontare tutte le competizioni in cui l’Inter sarà impegnata durante l’anno. A suggerire una nuova suggestione di mercato è stato il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, che nell’editoriale mattutino, avrebbe parlato di un Interesse dei nerazzurri nei confronti di un giocatore del Torino di Paolo Vanoli, una delle migliori squadre di questo inizio di stagione. Stiamo parlando del classe 2001 Samuele Ricci, regista dei granata che ha attirato su di sé Interesse da molte squadre di Serie A e anche dall’esterno, ad esempio dal Manchester City. Leggi tutto su Ilnerazzurro.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il mercato sembra ancora lontano ma, dietro le quinte e all’oscuro di tutti, la dirigenzaista continua lavorare per dare a Simone Inzaghi la miglior rosa possibile per affrontare tutte le competizioni in cui l’sarà impegnata durante l’anno. A suggerire una nuova suggestione di mercato è stato il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, che nell’editoriale mattutino, avrebbe parlato di unesse dei nerazzurri nei confronti di un giocatore del Torino di Paolo Vanoli, una delle migliori squadre di questo inizio di stagione. Stiamo parlando del classe 2001 Samuele, regista dei granata che ha attirato su di séesse da molte squadre di Serie A e anche dall’esterno, ad esempio dal Manchester City.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sportitalia –, tira aria di mercato:! Lo scenario con Calha e Asllani;Dybala se Arnautovic parte. La Juventus ripunta Berardi, Colpani più Retegui per la Fiorentina; Approfondisci 🔍

Sportitalia – Inter, tira aria di mercato: pazza idea Ricci! Lo scenario con Calha e Asllani

(fcinter1908.it)

Nel suo editoriale per Sportitalia.it, Gianluigi Longari ha parlato anche di mercato in ottica Inter, facendo un nome nuovo per i nerazzurri ...

Ricci Milan, Furlani completamente spiazzato! La rivale di sempre pazza del centrocampista, cosa sta succedendo

(milannews24.com)

Ricci Milan, Furlani spiazzato dalle mosse dell’Inter: i nerazzurri sono sulle tracce del centrocampista del Torino. Ultime Come riferito da Sportitalia, e in particolare da Gianluigi Longari, noto gi ...

Ricci all’Inter con un grande sacrificio: “Facciamolo subito”

(interlive.it)

Ricci è un profilo che è entrato nel mirino di molti club di livello internazionale: l'Inter potrebbe arrivarci con un grande sacrificio ...

Pazza idea Inter, colpo dall’Atalanta in attacco

(interlive.it)

Una suggestione pazzesca per l'attacco dell'Inter: fari puntati in casa Atalanta, l'idea per l'estate è davvero clamorosa.