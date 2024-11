Tubimar, al porto, distrutto da un Incendio che la notte tra il 15 e il 16 settembre del 2020 svegliò tutta la città. In tre andranno a processo per quel rogo dove anche se non sono stati individuati i motivi Anconatoday.it - Incendio alla ex Tubimar: violate norme di sicurezza, in 3 a processo Leggi tutto su Anconatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anconatoday.it: ANCONA - Troppa carta e troppa plastica stoccata dentro il maxi capannone dell’ex, al porto, distrutto da unche la notte tra il 15 e il 16 settembre del 2020 svegliò tutta la città. In tre andranno aper quel rogo dove anche se non sono stati individuati i motivi

Le accuse sono di violazione sulle norme di sicurezza e incendio colposo per le fiamme del settembre 2020. Andarono in fumo circa 20mila metri quadrati di capannone, occupato da più ditte attive al su ...

Vanno a processo in tre per le conseguenze del vasto incendio che il 16 settembre del 2020 devastò i capannoni della ex Tubimar, all'interno del porto di Ancona. Il giudice per l'udienza preliminare ...

ANCONA Se solo fossero state rispettate le normative in materia di sicurezza, si sarebbe potuto contenere, se non evitare, il maxi-rogo che la notte tra il 15 e il 16 settembre 2020 distrusse 20mila ...

