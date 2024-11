Panorama.it - Harris-Trump: il rischio di un esito incerto, tra riconteggi e accuse di brogli Leggi tutto su Panorama.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Panorama.it: A una settimana dalle presidenziali più incerte della storia recente, negli Stati Uniti hanno già votato circa 50 milioni di cittadini aventi diritto. Il che corrisponde a quasi un terzo del totale dei 155 milioni che nel 2020 contribuirono a eleggere Joe Biden, registrando uno dei record assoluti di partecipazione nella più cruciale delle competizioni elettorali in America. Se questa tornata batterà quel primato, è presto per dirlo. Ma – ecco il punto – intanto le contestazioni sono già cominciate. E questo anche perché la Corte Suprema (massimo organo giuridico statunitense, dove i repubblicani hanno una maggioranza schiacciante di 6 giudici a 3) ha appena concesso allo Stato della Virginia di attuare un programma che consente ai funzionari statali di «rimuovere i sospetti non-cittadini dalle liste elettorali».

