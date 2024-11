Francesco Totti si presenta a sorpresa al Lucca Comics vestito da gladiatore! Folla in delirio (VIDEO) - vestito da gladiatore Francesco Totti si è presentato al Lucca Comics nella giornata di oggi. Un momento diventato virale sui social L'articolo Francesco Totti si presenta a sorpresa al Lucca Comics vestito da gladiatore! Folla in delirio (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Francesco Totti si presenta a sorpresa al Lucca Comics vestito da gladiatore! Folla in delirio (VIDEO) Leggi tutto su Novella2000.it (Novella2000.it - venerdì 1 novembre 2024)dasi èto alnella giornata di oggi. Un momento diventato virale sui social L'articolosialdain) proviene da Novella 2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diventa ‘Il Gladiatore’: è show al Lucca Comics. Poi si affaccia dal balcone;e Marialuisa Jacobelli, la conferma del flirt e la reazione di Ilary Blasi;vuole tornare, ma è un flop certo: girano strane voci sul Pupone; ?, la notizia del tradimento mentre è allo stadio a vedere il figlio Cristian (presente anche Ilary): chi; Chi è Marialuisa Jacobelli, la nuova "liaison dangereuse" di; Chanel, "seppellitemi con i soldi": il video fa esplodere una bufera; Approfondisci 🔍

Totti gladiatore al Lucca Comics: la sorpresa spiazza i presenti

(msn.com)

In campo, con la sua Roma, Francesco Totti è stato un gladiatore: oggi lo è diventato, prestandosi al ruolo, anche fuori dal rettangolo di gioco. Al Lucca Comics, l'ex capitano dei giallorossi è stato ...

Francesco Totti centurione romano: l'ex capitano giallorosso al lancio del Gladiatore II

(romatoday.it)

Al Lucca Comics & Games la bandiera dell'As Roma si è presentato vestito da centurione per promuovere il nuovo film di Ridley Scott ...

Totti al Lucca Comics vestito da gladiatore per la parata del film: il saluto alla folla e il gesto col pollice

(leggo.it)

Francesco Totti era presente al Lucca Comics vestito da gladiatore in occasione della parata per il lancio del film Il Gladiatore 2. Come si può vedere nel video pubblicato su TikTok ...

Totti torna a giocare? Intanto diventa gladiatore... al Lucca Comics VIDEO

(calciomercato.com)

Francesco Totti ha una gran voglia di mettersi in gioco. Non solo le dichiarazioni rilasciate e ribadite nei giorni scorsi sulla pazza idea di tornare a giocare.